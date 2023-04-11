В Перми у Гознака иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в районе Гознака 11 апреля в 08:45 произошло ДТП. Подробнее о случившемся «КП-Пермь» рассказали в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.

По улице Кавалерийской со стороны шоссе Космонавтов в сторону Баумана двигался автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 62-летний водитель. В районе дома №7 при повороте на Баумана иномарка сбила двух женщин. Одной из них 32 года, а другой — 36 лет.

По предварительной информации, женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обеим потребовалась госпитализация.

«Одна из пациенток была отпущена на амбулаторное лечение, вторая продолжает лечение в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказали нам в региональном минздраве.

По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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