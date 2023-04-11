В Пермском крае мужчина спас беременную жену и троих детей на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Мужчина спас беременную жену и троих детей из горящего дома в Пермском крае. Пожар в частном доме в деревне Шульгина случился рано утром 10 апреля. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5.29, рассказали в краевом МЧС.
Огонь охватил жилой дом, веранду, надворные постройки и баню. Первым пожар в доме обнаружил глава семьи. Мужчина сразу же разбудил беременную жену и троих детей. Он успел их вывести из горящего дома через окно.
В тушении пожара принимали участие 22 человека личного состава и 5 единиц техники. В 6.15 горение было локализовано, в 6.24 – полностью ликвидировано. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила около 99 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Сейчас сотрудниками МЧС устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве отмечают, что обнаружить пожар на ранней стадии и избежать материального ущерба возможно было бы в случае применения автономных пожарных извещателей.
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