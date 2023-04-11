В Перми 12 июня в центре города развернут спортивный квартал

Городская эспланада в Перми. Фото: Павел Шатров

Спортивный квартал начнет работу в День города, 12 июня. Он разместится на городской эспланаде между улицами Попова и Борчанинова. Любой желающий сможет выбрать физическую активность в зависимости от своей подготовки и возможностей.

Предстоящим летом в Перми также планируется организовать занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в разных частях города.

В июне состоится фестиваль Российского Союза Боевых искусств Пермского края. В июле пермяков и гостей города будет ждать фестиваль им. Владимира Храпова - основателя движения силовых видов спорта в Прикамье

Не останутся без внимания и люди старшего поколения, для которых подготовят несколько спортивных мероприятий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья запланировано проведение семи соревнований по различным видам спорта.

Венчать летний спортивный сезон в юбилейный для города год будет Пермский марафон, проведение которого намечено на 2-3 сентября.

Проведение предстоящим летом мероприятий спортивной направленности в Перми обсудили на заседании городской коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта.

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