В Прикамье вторую неделю ищут пропавшего 19-летнего парня

В Пермском крае волонтеры объявили поиски 19-летнего Сергея Колупаева, который пропал в Карагайском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

2 апреля молодой человек ушел из дома в селе Козьмодемьянск в неизвестном направлении и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Его ищут уже вторую неделю.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. В тот день он был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные штаны, на ногах – чёрные кроссовки.

Сейчас волонтёры просят жителей Прикамья помочь с поиском пропавшего. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении этого человека, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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