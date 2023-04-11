Власти Прикамья ищут эксперта, который за 1,4 млн рублей будет выявлять фейки о российской армии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Пермского края выбирают эксперта по делам о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Business Class.
Заказчиком выступает Минтербез Прикамья. Подрядчика определят в ходе конкурса. Ему предстоит выполнять лингвистические и психолого-лингвистические исследования и экспертизы для выявления высказываний с признаками экстремизма и ложной информации о Вооруженных силах РФ. Также он будет выявлять материалы, содержащие пропаганду наркотиков.
Эксперт должен будет проводить экспертизы по заказам УФСБ, МВД и СКР по Пермскому краю. Контракт с ним заключат до 15 декабря 2023 года. Максимальная цена контракта — 1,4 млн рублей.
Ранее мы рассказывали, что в прошлом году полиция в Перми возбудила 77 административных дел о дискредитации ВС РФ.
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