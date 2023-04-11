Солистка Пермской оперы Зарина Абаева выступила на сцене Театра Болонии

Фото: Пермский театр оперы и балета

В конце февраля солистка Пермской оперы побывала с творческой командировкой в Италии. На сцене Teatro Comunale di Bologna она исполнила партию Чио-Чио-сан в премьерной постановке оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Премьерный показ на сцене театра из Болонии проходил с 19 по 25 февраля. Вместе с Зариной Абаевой партию Чио-Чио-сан исполнила другая оперная дива Латония Мур: выступления Зарины прошли 21, 23, 25 февраля, Латонии – 19, 22, 24 февраля.

Режиссером постановки выступил Жан-Мария Аливерто. Оркестр Театра Болонии выступил под руководством Даниэля Орена, хор – Джи Джиратти Ансини.

Пермский театр оперы и балета ждет поклонников Зарины Абаевой на ее сольном концерте, который состоится 20 апреля на родной сцене. (6+)

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