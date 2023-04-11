УФАС признало незаконной рекламу товара в пермском гипермаркете «Ашан»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермское УФАС признало незаконной рекламу товара в гипермаркете «Ашан», расположенном на улице Спешилова, 114. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, ранее на рекламные объявления в магазине пожаловались пермяки.

Заявитель рассказал, что купил куриное яйцо в упаковке из 30 штук и заплатил 236 рублей. На стойке рядом с товаром находилась вывеска «Скидка АКЦИЯ на ВСЁ -40%!». Однако скидки на самом деле не было. При оплате товара на кассе покупателю скидку не предоставили.

УФАС усмотрело в данной ситуации нарушение Закона о рекламе. В отношении пермского гипермаркета «Ашан» будет возбуждено дело об административном правонарушении. Продуктовой сети грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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