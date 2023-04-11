Из украинского плена домой вернулся военнослужащий из Пермского края

Фото: Скрин видео Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил, что 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. В их числе оказался один житель Косинского округа.

По просьбе «Комсомолки» Игорь Сапко прокомментировал эти добрые вести. Оказалось, житель Косинского округа 1983 года рождения в зоне спецоперации проходил службу по контракту. У него нет близких родственников, с заявлением обратились его знакомые и друзья, а также глава муниципального образования.

«При анализе полученного списка из Москвы обратил внимание на несовпадение дня и месяца даты рождения нашего земляка. При том, что фамилия, имя, отчество и год - совпадали полностью! С коллегами из Минобороны России мы все проверили, информацию подтвердили», - делится информацией Игорь Сапко.

Предположительно, военнослужащий из Косинского округа попал в плен в феврале 2023 года.

При встрече на украинско-российской границе освобожденных из плена военнослужащих обеспечили одеждой и питанием. Самолетом ВКС России их всех доставили в Москву. После реабилитации они вернутся домой к своим родным и близким.

На контроле в аппарате уполномоченный по правам человека в Пермском крае остается два заявления от родственников военнослужащих, находящихся в плену, а также 18 - без вести пропавших.

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