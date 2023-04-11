В Минтербезе прокомментировали рассылку повесток, которые начали получать жители Прикамья

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителям Пермского края начали приходить повестки с просьбой явиться в военкомат для вручения мобилизационного предписания. С собой необходимо взять военный билет и паспорт. Об этом пермяки сообщили в социальных сетях.

Одну повестку получил пермяк. Бумаги с просьбой прийти в военкомат мужчине положили в почтовый ящик. Аналогичное извещение получил житель Осы.

Фото: Подслушано Берёзовка (Пермский край)/ВКонтакте

Как пояснили «Комсомолке» в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, данные повестки не связаны с призывом по мобилизации.

– Эти повестки являются частью постоянной текущей работы военных комиссариатов, которая проводится на протяжении всего календарного года для уточнения данных воинского учета, - сообщили в ведомстве.

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