В Перми улицу Спешилова отремонтируют за 89,9 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском районе Перми отремонтируют улицу Спешилова на участке от Борцов Революции до развязки «Сосновый бор». Подрядчик выполнит работы за 89,9 млн рублей. Информация размещена на портале «Госзакупки».

Ремонт улицы Спешилова будет выполнять компания ООО «СтройГрад Плюс». Согласно условиям технического задания, подрядной организации предстоит полностью заменить асфальтовое покрытие на данном участке.

Начать ремонтные работы на объекте планируется со 2 мая, а завершить – до 26 декабря этого года.

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