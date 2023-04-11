В Перми в недостроенном доме погиб подросток

Подросток погиб 10 марта в недостроенном доме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми 10 апреля в Кировском районе погиб ребенок. Информация об этом появилось в соцсетях: «Вчера на заброшенной стройке возле ДК Кирова на улице Кировоградской погиб мальчик».

В Минздраве Пермского края рассказали, что был вызов «скорой» по адресу Кировоградская, 32. Бригада приехала на вызов за 4 минуту, зафиксирована смерть до прибытия скорой медицинской помощи.

По этому адресу находится недостроенная высотка. Обстоятельства ЧП пока неизвестны, в СКР по Пермскому краю не прокомментировали произошедшее.

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