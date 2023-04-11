В лесах Пермского края с 17 апреля введут пожароопасный сезон

Фото: МЧС по Пермскому краю

В связи со сходом снежного покрова в южных территориях Пермского края и с учетом метеорологических условий прошлых лет в регионе введут пожароопасный сезон.

Среди первых под его действие с 17 апреля 2023 года попадут 14 лесничеств Прикамья: Добрянское, Закамское, Кишертское, Кудымкарское, Куединское, Кунгурское, Лысьвенское, Октябрьское, Осинское, Очерское, Пермское, Сивинское, Чайковское и Юсьвинское.

Через три недели, с 9 мая, такая же мера распространится и на другие лесничества Пермского края: Березниковское, Вайское, Веслянское, Гайнское, Гонозаводское, Кизеловское, Колвинское, Косинское, Кочевское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское, Чусовское и Юрлинское.

Введение пожароопасного сезона подразумевает мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, обеспечение готовности сил и средств пожаротушения, координацию служб тушения с учетом поступающей информации и другие мероприятия.

Соответствующий приказ опубликовало Министерство природных ресурсов Пермского края на портале правовой информации.

В краевом ведомстве просят сообщать о лесных пожарах и ходе их тушения в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (324) 241-08-52, 234-94-44, а также телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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