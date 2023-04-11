В Чайковском компания скрыла гибель двух своих сотрудников

Отделение полиции. Фото: архив "КП"

В Чайковском городском округе 6 апреля обнаружили двух человек без признаков жизни. Погибшие предварительно являлись сотрудниками ООО «Ветлан».

По сообщению Государственной инспекции труда по Пермскому краю, причиной смерти могли стать неосторожные действия при обращении с пиролизной печью.

«Информация о произошедшем несчастном случае от организации работодателя в инспекцию не поступала. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших», - сообщили в краевом Роструде.

Информация о групповом смертельном несчастном случае из правоохранительных органов в адрес инспекции труда в Пермском крае поступила 10 апреля.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ начато расследование несчастного случая как сокрытого. К рассмотрению информации о гибели людей подключился краевой следственный комитет.

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