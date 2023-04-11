В Пермском зоопарке 12 апреля животных будут кормить «кометами» и «НЛО»

Фото: Пермский зоопарк

День космонавтики 12 апреля в пермском зоопарке будут отмечать «космическими» показательными кормлениями. В этот день обитателям зоопарка подготовят декорированные угощения, каждое из которых будет посвящено космосу. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Показательные кормления начнутся в 11.00 с вольера пятнистых оленей. Рябина, Олеся и Млада получат блюдо под названием «Звездопад». Крупные экзотические попугаи ара получат в подарок и попробуют разобрать «Телескоп». Около 15.00 львы Леро и Риччи насладятся съедобным «Парадом планет». Пумы отправятся за «Спутниками», а тигрица Афина за «Ракетой».

Для японских макак подготовят «Кометы» и «Метеоритный дождь» из фигурно вырезанных фруктов. В вольеры к ирбисам Аксу и Снежеку приземлится «НЛО». Рыси познакомятся с «Луноходом».

Отмечается, что все угощения состоят из разрешенных для животных разного вида продуктов в соответствии их рационами. Чтобы усложнить задачу, зоологи создают из безопасных материалов «головоломки» и прячут еду внутрь. Это делает мероприятие не только интересным для животных, но и зрелищным и познавательным для посетителей зоопарка.

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