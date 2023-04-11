Житель Соликамска взыскал с энергетиков более 500 тыс. рублей

Пермский краевой суд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителю Соликамска удалось взыскать крупную сумму денег с ОАО «МРСК-Урала». В июне 2022 года на своем автомобиле он совершил разворот у трансформаторной подстанции ТП-11. Во время маневра со здания подстанции на его автомобиль упала железная решетка и повредила транспортное средство.

Для определения размера ущерба мужчина сначала обратился к независимому эксперту, который оценил стоимость восстановительного ремонта автомобиля в 495 100 рублей, а затем направил досудебную претензию в адрес ОАО «МРСК-Урала». Претензия была оставлена без внимания, истец обратился в суд.

Суд установил, что здание трансформаторной подстанции ТП-11 находится во временном пользовании ОАО «МРСК-Урала». На основании договора аренды электросетевого имущества Соликамского городского округа арендатор обязуется обеспечить текущий, капитальный, аварийный ремонт электросетевого имущества, следовательно, ответчиком по делу является энергетическая компания.

Установив наличие ущерба, противоправность действий ответчика, а также причинно-следственную связь между действиями ОАО «МРСК-Урала» и наступившим ущербом, Березниковский суд взыскал в пользу истца полную стоимость восстановительного ремонта автомобиля, а также иные расходы, всего в размере 526 476,4 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить это решение. Пермский краевой суд указал, что маркировка охранной зоны ТП-11 не была нанесена, в месте разворота транспортного средства истца отсутствовали дорожные знаки, запрещающие остановку, стоянку или разворот.

Решение суда первой инстанции осталось без изменения, оно вступило в законную силу 6 апреля 2023 года.

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