Жители Санкт-Петербурга создали youtube-канал «Пермский Питер»

Фото: скрин видео «Пермский Питер»

Представители Пермского землячества в Санкт-Петербурге к 300-летию Перми создали канал «Пермский Питер». Он расскажет о связи двух городов страны, сложившейся за многие годы.

В одном из первых роликов можно узнать много интересных фактов об Андрее Воронихине – русском архитекторе и художника декоративно-прикладного искусства периода александровского классицизма начала XIX века.

Андрей Воронихин родился в семье канцеляриста из крепостных в селе Новое Усолье Соликамского уезда Кунгурской провинции Казанской губернии. Сейчас Усолье входит в муниципальное образование «Город Березники» Пермского края.

С именем великого архитектора связаны многие выдающиеся постройки в Санкт-Петербурге и Павловске. Самое главное его творение - Казанский собор в городе на Неве.

«Если вы давно не были в Питере и есть желание окунуться в город глазами пермяка, обязательно смотрите видео наших земляков», - советуют в проектном офисе «Пермь-300».

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