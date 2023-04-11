Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 11 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 7-9 баллов на ул. Огородниква от ул. Ленинградской до ул. Мостовой, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской.

Первое ДТП сегодняшнего утра произошло на Коммунальном мосту при движении из центра города.

Затруднения в движении 6-7 баллов наблюдаются:

- на спуске ул. Гашкова к ул. Соликамской;

- на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора;

- на ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до Коммунального моста;

- на кольце ш. Космонавтов от ул. Оверятской к ул. Промышленной;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;

- на перекрестке ул. Грибоедова и ул. Уинской;

- на ул. Чкаловав на перекрестке с ул. Куйбышева в обоих направлениях;

- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» при подъезде к кольцу «Велты»;

- на ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 11 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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