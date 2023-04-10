В дни форума «Россия - спортивная держава» в Перми пройдут турнир по единоборствам и Битва роботов

Фото: permkrai.ru

В юбилейный год 300-летия Перми доверили провести 11-й Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Он пройдет с 19 по 22 октября.

Об этом сообщил зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный оргкомитет по празднованию 300-летия Перми.

В дни форума в столице Прикамья также состоятся различные соревнования: международный турнир по смешанным единоборствам UralFightingChampionship, мультиспортивный баскетбольный турнир, а также отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов».

- Мы рассчитываем, что события Пермь-300 станут импульсом для развития спорта, культуры и науки не только Прикамья, но и России в целом, – выразил надужду губернатор Дмитрий Махонин.

Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» учрежден Указом Президента Российской Федерации 27 июля 2009 года. Его участниками становятся олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, спортивные журналисты и эксперты.

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