Певица Татьяна Овсиенко получит за получасовое выступление в Перми почти полмиллиона рублей

Фото: страница ВК Татьяны Овсиенко.

В Перми продолжают разыгрывать контракты по оплате столичных звезд, которые примут участие в праздновании 300-летнего юбилея города.

Так, на сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на «услуги по обеспечению участия артиста Татьяны Овсиенко». Начальная цена составляет 490 304 рубля.

За эти деньги певица должна будет выступать в течение не менее получаса. По условиями контракта она, как и остальные исполнители, олбязана воздерживаться во время концерта от ненормативной лексики.

Напомним, что ранее Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий уже разыгрывала контракты на участие в юбилейном концерте других певцов. Так, гонорар 17-летнего блогера Вани Дмитриенко за 50-минутное выступление составит 1,79 миллиона рублей. DJ Smash за часовой концерт получит 1,08 миллиона рублей, бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер – 1,06 миллиона, певец Александр Айвазов – 312 тысяч рублей.

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