Пермяки позитивно оценили решение снести торговые павильоны у ЦУМа

Скоро здесь появится арт-объект. Фото: страница ВК Алексея Дёмкина.

В центре Перми сносят последний торговый павильон напротив ЦУМа - на пересечение улицы Ленина и Комсомольского проспекта.

- Прощаемся с пережитками прошлого! – написал в своем телеграмм-канале и на странице ВКонтакте глава города Алексей Дёмкин. - После изъятия киосков начинаем расчищать пространство и готовить площадку под будущее благоустройство.

- Наконец-то эту территорию приведут в порядок! – оценили в комментариях пермяки это сообщение.

Алексей Дёмкин напомнил, что долгое время в этом месте был настоящий «шанхай».

Действительно, как отмечают эксперты, разнотипные киоски и павильоны здесь попросту портили вид города, закрывали панорамы просторных современных улиц.

В рамках подготовки к 300-летию Перми в городской администрации приняли решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. Всем собственникам выплатили денежные компенсации.

Как преобразится эта площадка в дальнейшем?

Ранее в городской администрации уже сообщали, что до конца года здесь установят необычный арт-объект. На средства спонсоров его выполнят в виде доисторической ракушки аммонита. Эти моллюски водились в теплом море Пермского геологического периода, которое около 285 миллионов лет назад простиралось от Уральских гор до Кавказа. Разработал проект городской Институт территориального планирования.

Лопасти трехметрового арт-объекта, расположенные по спирали, по вечерам будут подсвечиваться светодиодами.