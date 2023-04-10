«Т Плюс» вложит 3,4 млрд рублей в развитие теплоснабжения Краснокамского городского округа

Фото: «Т Плюс»

Краснокамский городской округ (Пермский край) решением правительства отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на основании совместного обращения муниципалитета и ПАО «Т Плюс».

Новая модель рынка тепла позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд рублей до 2041 года. Большая часть средств – 2,8 млрд рублей – будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов Краснокамска. Также «Т Плюс» обновит Закамскую ТЭЦ-5. Еще 200 млн рублей будет вложено в теплосети посёлка Майский.

В Краснокамский городской округ входит несколько территорий, в их числе – г. Краснокамск и п. Майский, в которых пройдут работы. Общая численность населения округа составляет 72 тыс. человек.

Ранее решениями Правительства Российской Федерации к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены 18 территорий присутствия «Т Плюс»: Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Пенза, Саранск, Кирово-Чепецк, Тольятти, Пермь, Чайковский, Иваново, Кохма, Ижевск, Орск.