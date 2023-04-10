В Прикамье возбуждено дело о хищении 80 тыс. рублей по нацпроекту «Культура»

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснокамске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, на ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске из бюджета по нацпроекту было выделено более 2,9 млн рублей. В ходе проверки выяснилось, что часть ремонтных работ не выполнена. Их общая стоимость составила более 80 тысяч рублей. При этом деньги подрядчику выплачены в полном объеме.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество с использованием служебного положения». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления и причастных к данному делу лиц.

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