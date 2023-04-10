Жители и гости Перми могут стать участниками "Зеленого Марафона"

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Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдёт уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

Старт главному забегу в Перми будет дан на Городской эспланаде. Профессиональным спортсменам и любителям будет предложена дистанция 4,2 км. Кроме того, организаторы обещают детские забеги, а также отдельную дистанцию для поклонников скандинавской ходьбы. Участие в марафоне бесплатное. Для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и спортивно-развлекательные активности, экологические и благотворительные акции.

Уже сейчас все желающие присоединиться к «Зеленому марафону» могут зарегистрироваться на сайте забега.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Я приглашаю всех жителей и гостей Перми вне зависимости их от спортивной подготовки: и любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в нашем празднике спорта «Зелёном Марафоне». Уверена, каждый найдет для себя на этом мероприятии то, что будет интересно именно ему, что отзовется в его сердце.»