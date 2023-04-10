Мошенники научились красть деньги пермяков без данных банковской карты

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Теперь им не нужны данные карты или доступ в онлайн-кабинет. Злоумышленникам достаточно только получить QR-код. Как выглядит новая схема обмана, рассказали в Пермском отделении Банка России.

Сейчас некоторые банки позволяют клиентам снимать деньги с помощью QR-кода. Его можно самостоятельно сгенерировать в мобильном приложении. После чего данный код нужно поднести к сканеру в банкомате. Мошенники звонят клиентам и представляются сотрудниками банка. Они просят своих жертв выслать код, который якобы для отмены несанкционированного запроса на снятие денег. Получив QR-код, лжесотрудники банков снимают в банкоматах деньги со счета обманутых людей.

Жителям напоминают, что QR-код фактически является поручением банку на выдачу наличных без ввода ПИН-кода. Пермякам советуют не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, а также не хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде.

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