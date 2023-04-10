Объем контрафакта табачной продукции в Прикамье вырос почти в 10 раз

Таможенный контроль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермская таможня подвела итоги контроля после выпуска товаров за первый квартал 2023 года. В ходе проведенных мероприятий были выявлены многочисленные случаи появления на потребительском рынке немаркированной, санкционной и контрафактной продукции.

Отмечено значительное увеличение немаркированной табачной продукции - за три первых месяца этого года в торговый оборот не были допущены 20 067 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года зафиксирован рост почти в 10 раз (2 033 единицы).

В свою очередь, наметилось значительное уменьшение поступления на внутренний рынок региона свежих яблок без маркировки. Если в прошлом году такая продукция составляла - 3 631,5 кг, то в этом - только 1 142,4 кг, включая 456 кг – санкционная.

В Пермской таможне также отмечают снижение случаев поступления контрафактных чехлов для телефонов. По сравнению с прошлым годом их стало меньше почти в пять раз – с 5 657 до 1 047 единиц.

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