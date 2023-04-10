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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 10:09

Стало известно о состоянии 16-летней девушки из Чусового, которую сбили на пешеходном переходе

Она находится в тяжелом состоянии
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

В Чусовом иномарка сбила 16-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не нарушая правила.

ДТП произошло 8 апреля около 19:50 на улице Ермакова. За рулем Chevrolet Cruze был 28-летний водитель.

Пострадавшую госпитализировали. «Девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали «КП-Пермь» в региональном минздраве.

По факту случившегося проводится проверка.

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