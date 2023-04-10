На этой неделе в Прикамье ожидается несколько арктических вторжений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Пермском крае будет умеренно прохладная и сухая погода. Ожидается несколько арктических вторжений. При этом поступающий сухой арктический воздух быстро прогреется в условиях малооблачной погоды и отсутствия снега. Неделя будет холоднее нормы на 1-1,5 , на востоке края на 2-2,5 , рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

По данным синоптиков, неделя начнется с похолодания, которое связано с вторжением арктической воздушной массы. На севере и востоке Пермского края температура воздуха не превысит +1…+3 . Тогда как на юге потеплеет до +10…+12 .

В ночь на вторник столбики термометра опустятся до -3…-10 . Но уже днем при ясной погоде воздух прогреется до +9…+12 . На севере и востоке региона будет заметно холоднее +4…+6 . Среда станет самым теплым днем на этой неделе. Ночью будет от -3 до +2 , а днем +9…+14 .

В ночь на четверг к границам Пермского края подойдет холодный фронт. Ожидаются кратковременные ливневые осадки, более значительные на востоке края. На севере Прикамья будет не выше +2 , а на юге потеплеет до +12…+15 . В Перми вероятно до +10 с похолоданием к вечеру до 0 .

Погоду до конца недели будет определять бывший арктический антициклон. В ночь на пятницу на севере Прикамья температура понизится до -8…-13 . При этом на юге может быть в пределах +2 , в Перми от -2 до -7 . Самой холодной в Перми и на юге края будет ночь на субботу с минимальной температурой -5…-10 .

Ночью в воскресенье может быть теплее всего на 1-2 . Дневная температура останется на отметках не выше +3…+8 . Также не исключено вторжение еще одной порции арктического воздуха.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65