В День космонавтики пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главная телебашня Пермского края 12 апреля будет украшена огнями архитектурной подсветки. С 21:00 до 00:00 можно будет увидеть праздничную иллюминацию, подготовленную ко Дню космонавтики. Об этом рассказали в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

Телерадиовещание неразрывно связано с космосом. Для Перми День космонавтики является особым праздником. Здесь работают предприятия ракетно-космической промышленности.

Кроме того, Пермский край запечатлен в истории покорения космоса. В 1965 году 19 марта регион стал местом приземления экипажа космического корабля «Восход-2» Павла Беляева и Алексея Леонова, впервые в истории осуществившего выход в открытый космос.

Имена обоих космонавтов присвоены улицам Перми. Центральная магистраль Перми получила название шоссе Космонавтов. Улица в Мотовилихинском районе носит имя Юрия Гагарина — первого в мире человека, совершившего полет в космос.

«Кстати, именно с бульвара Гагарина открывается отличный вид на главную пермскую телебашню, напоминающую готовую к старту космическую ракету», — отметил замдиректора Пермского КРТПЦ Михаил Капустин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65