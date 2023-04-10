Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 8:05

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев ликвидирует в Перми бывшую инвесткомпанию

В этом месяце будут подготовленны все необходимые для этого документы
Лела Минадзе
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Перми ликвидируют ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом». Налоговая подготовит все необходимые документы к 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Бывшая инвесткомпания контролируется миллиардером, уроженцем Перми Дмитрием Рыболовлевым. О том, что ЗАО сворачивает свою деятельность, стало известно осенью 2021 года. Компания работала с 1990-х годов на рынке ценных бумаг.

В Перми остается еще одна инвесткомпания, подконтрольная Дмитрию Рыболовлеву. Это АО «Каменный пояс».

Отметим, что по данным агентства Bloomberg, Дмитрий Рыболовлев занимает 182 место в топ-200 богатейших людей мира. Его состояние составляет 10,6 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65