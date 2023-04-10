Миллиардер Дмитрий Рыболовлев ликвидирует в Перми бывшую инвесткомпанию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Перми ликвидируют ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый Дом». Налоговая подготовит все необходимые документы к 12 апреля, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Бывшая инвесткомпания контролируется миллиардером, уроженцем Перми Дмитрием Рыболовлевым. О том, что ЗАО сворачивает свою деятельность, стало известно осенью 2021 года. Компания работала с 1990-х годов на рынке ценных бумаг.
В Перми остается еще одна инвесткомпания, подконтрольная Дмитрию Рыболовлеву. Это АО «Каменный пояс».
Отметим, что по данным агентства Bloomberg, Дмитрий Рыболовлев занимает 182 место в топ-200 богатейших людей мира. Его состояние составляет 10,6 млрд долларов.
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