В Перми оштрафовали водителя, который перевозил детей в багажнике

Кадр из видео: ЧП Пермь

В Перми сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который перевозил детей в багажнике автомобиля. Им оказался 61-летний житель краевой столицы. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Водителю выписали штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, в выходные пермяки заметили подозрительную машину, водитель которой вез в багажнике детей. Очевидцы опубликовали видео в соцсети. На кадрах было видно, что из багажника «Лады» через заднее стекло смотрят два маленьких ребенка. По данному инциденту полиция проводит проверку.

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