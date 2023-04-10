Фото: Волейбольный клуб «Кама» Пермский край / ВКонтакте

В чемпионате России по волейболу среди команд высшей лиги «А» завершились все календарные матчи. Пермская «Кама» в сезоне 2022-2023 годов на финальном этапе выступила в группе им. Александра Щербина, где команды оспаривали 9-16-е места.

В последнем туре чемпионата пермяки провели две спаренные встречи в Грозном против волейболистов местной одноименной команды. В первом матче «Кама» одержала победу – 3:1 (25:18, 25:19, 25:19, 25:20), во втором хозяева площадки взяли реванш в тай-брейке – 2:3 (25:17, 21:25, 25:23, 19:25, 15:10).

По итогам сезона в высшей лиге «А» 2022-2023 пермская «Кама» заняла общее 10-е место. Этот результат можно считать успехом для команды, обновившей перед началом сезона тренерский штаб и состав игроков, взяв курс на местных спортсменов.

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