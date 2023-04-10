В Перми у ЦУМа закрыли цветочный киоск

Фото: Павел Шатров
В Перми прекратил работу павильон «Евробукет», расположенный у ЦУМа по адресу Комсомольский проспект, 23. Цветочный магазин переехал на новое место и продолжил там работу.
Это был последний неснесенный киоск на участке перед ЦУМом. В декабре прошлого года мэрия Перми выиграла суд об изъятии этого киоска и участка под ним за 68,9 млн рублей.
После сноса на освободившемся участке поставят арт-объект в виде гигантской древней ракушки. Такие моллюски в доисторические времена обитали в Пермском море.
Ранее мы рассказывали, что на установку арт-объект потратят 18,6 млн рублей. Это будет спираль, сложенная из трехметровых вращающихся зеркал, которые будут подсвечивать светодиоды. Внутри ракушки можно будет пройтись, как в тоннеле.
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