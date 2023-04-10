В Перми за неделю в ДТП пострадали 10 человек

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За неделю с 3 по 9 апреля на территории Перми произошло 8 ДТП с пострадавшими. В результате автоаварий 10 человек получили различные травмы. Об этом сообщает пермская Госавтоинспекция.

Также за минувшую неделю сотрудниками ГИБДД было пресечено 2796 нарушений правил дорожного движения. Из них 439 нарушений связаны с непредоставлением преимущества пешеходам. А 467 нарушений допустили сами пешеходы. Еще 33 раза правила нарушили водители автобусов.

Кроме того, в краевой столице за прошедшую неделю автоинспекторы выявили 66 нетрезвых водителей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65