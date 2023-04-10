В Перми на 20 маршрутах начнут работать мобильные кондукторы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МКУ «Гортранс» ищет мобильных кондукторов в общественный транспорт Перми. С этой целью объявлены три открытых конкурса.

Максимальная цена в каждом конкурсе составляет 2,5 млн рублей. Итоги подведут 27-28 апреля. Подрядчики должны будут набрать мобильных кондукторов, которые начнут работать с 15 мая. Они появятся в 20 маршрутах: 11 автобусных и всех 9 существующих трамвайных. Речь идет об автобусах №3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 77 и трамваях №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

Мобильные кондукторы будут в форменной одежде. У них будут удостоверение, видеорегистратор, валидатор и рулетка для измерения багажа.

Мобильные кондукторы смогут оперативно выходить на те участки, где фиксируются массовые случаи неоплаты проезда. Ожидается, что они помогут снизить процент безбилетников.

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