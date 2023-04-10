Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 10 апреля 2023 года к 08:00 пробка в 9 баллов на участке улиц Огородниква и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Фокинской.

Заторы в 6-7 баллов зафиксированы:

- на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора;

- в микрорайоне Ива на перекрестке ул. Уинской и ул. Грибоедова;

- на ул. Чкаловав на перекрестке с ул. Куйбышева в обоих направлениях;

- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» при подъезде к кольцу «Велты»;

- на ул. Мира от ул. 9 мая до ул. Игнатовых;

- на ул Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской;

- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;

- на ул. Революции от Колхозной пл. до ул. Куйбышева.

ДТП на этот час не зафиксировано.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 10 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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