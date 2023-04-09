В центре Перми арт-объект в виде гигантской ракушки поставят за 18,6 млн рублей

Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Стала известна стоимость арт-объекта «Доисторическая ракушка», который появится рядом с ЦУМом на месте киосков. Его установят за 18,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте фонда «Пермь-300».

О том, что в центре города появится арт-объект в виде гигантской ракушки, стало известно в январе этого года. Такие обитали в доисторические времена в водах древнего Пермского моря.

Диаметр спирали составит 15 метров. Она будет состоять из трехметровых вращающихся зеркал, которые будут подсвечивать светодиоды. Внутри ракушки можно будет пройтись, как в тоннеле.

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