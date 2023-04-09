В Мотовилихе горит 3 тысячи квадратных метров травы

Кадр из видео: Мой город — Пермь

В Мотовилихинском районе Перми 9 апреля произошел пожар. Огонь вспыхнул на поле и охватил большую площадь. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сухая трава загорелась вблизи улицы Бекетова. Сообщение о пожаре поступило в 15:24. Горение происходит на площади 3 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Очевидцы поделились видео в соцсетях.

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