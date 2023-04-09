В Перми сбили водителя скутера, который ехал по встречке на красный

Фото: Мой город — Пермь

В Мотовилихинском районе Перми 9 апреля столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и скутер. Фотографии с места ДТП появились в группе во ВКонтакте «Мой город — Пермь». Подробнее о случившемся «КП-Пермь» рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла около 14:20. По бульвару Гагарина двигался внедорожник. При повороте налево на перекрестке с улицей Макаренко он столкнулся со скутером.

По предварительным данным, водитель скутера двигался во встречном направлении на запрещающий сигнал светофора. Он пострадал и был госпитализирован. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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