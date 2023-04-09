В Перми ищут водителя, который вез детей в багажнике

Кадр из видео: ЧП Пермь
В Перми заметили подозрительную машину, водитель которой вез в багажнике детей. Очевидцы опубликовали видео в соцсети.
На кадрах видно, что из багажника «Лады» через заднее стекло смотрят два маленьких ребенка. «Нормально, да, детей в багажнике возить?», — прокомментировал автор видео.
Кадр из видео: ЧП Пермь
В ГУ МВД по Пермскому краю нам рассказали, что сейчас по видео проводится проверка. Личность водителя устанавливается.
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