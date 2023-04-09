Жители Кировского района Перми на 5 дней останутся без электричества

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Закамске с 08:00 10 апреля до 18:00 14 апреля отключат электричество. Об этом сообщили в администрации Кировского района. Плановое отключение пройдет в связи с ремонтными работами.

Без электричества останутся жители домов по следующим адресам:

- ул. 4-ой Пятилетки, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 15/2, 16, 16/1, 16/2, 17, 21, 23;

- ул. Онежская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а;

- ул. Очаковская, 1, 2;

- ул. Пензенская, 21, 23;

- ул. Полтавская, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

Ранее мы рассказывали, что в Перми на Камской ГЭС перешли к работе в режиме пропуска половодья и начали сброс воды. В этом году это произошло раньше, чем обычно.

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