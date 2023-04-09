Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 апреля 2023 8:41

В Прикамье мужчина украл 150 тысяч рублей у умершего родственника

Несколько лет он пользовался чужой банковской картой
Лела Минадзе

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Карагае задержали 29-летнего гражданина ближнего зарубежья. Его обвиняют в краже с банковского счета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Обвиняемый после смерти дяди в 2018 году начал пользоваться его банковской картой. Мужчина знал пин-код. Кроме того, на карту ежемесячно продолжали поступать пенсионные средства и социальные выплаты. Всего с карты было похищено 150 тысяч рублей. При задержании мужчина пытался избавиться от главной улики, банковской карты родственника, но безуспешно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Ведется расследование.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65