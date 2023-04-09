В Прикамье мужчина украл 150 тысяч рублей у умершего родственника

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Карагае задержали 29-летнего гражданина ближнего зарубежья. Его обвиняют в краже с банковского счета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Обвиняемый после смерти дяди в 2018 году начал пользоваться его банковской картой. Мужчина знал пин-код. Кроме того, на карту ежемесячно продолжали поступать пенсионные средства и социальные выплаты. Всего с карты было похищено 150 тысяч рублей. При задержании мужчина пытался избавиться от главной улики, банковской карты родственника, но безуспешно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом. Ведется расследование.

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