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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:01

В Перми 20 млн рублей потратят на благоустройство участка пересечения шоссе Космонавтов и Мира

Там обустроят сквер
Лела Минадзе
Эскиз: фондпермь300.рф

Эскиз: фондпермь300.рф

В Индустриальном районе Перми обновят участок в районе пересечения шоссе Космонавтов и улицы Мира. Информация об этом размещена на сайте фонда «Пермь 300».

Показаны эскизы, на которых изображено, как будет выглядеть территория после выполнения запланированных работ. Подготовка к ним уже началась. Сквер там благоустроят за 20 млн рублей.

Эскиз: фондпермь300.рф

Эскиз: фондпермь300.рф

Напомним, что фонд был создан в апреле 2016 года. В его цели входят поддержка юбилейных мероприятии, благотворительность, а также реализация культурных и социальных программ.

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