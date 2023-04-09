В Пермском крае произошел рекордный перепад температур

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Прикамья 8 апреля зафиксировали рекордный перепад температур. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В этот день была малооблачная погода и низкая относительная влажность. Из-за этого показатели температуры воздуха ночью и днем сильно отличались. Местами разница превысила 20 градусов.

Так, в Кунгуре и Осе ночью столбики термометра опустились до -10 градусов (-10,8 в Кунгуре), но уже днем воздух прогрелся до +10. В Перми ночью минимум составил -8,2 градусов, а днем также потеплело до +10.

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