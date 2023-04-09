В ходе СВО погиб молодой военнослужащий из Прикамья

Фото: соцсети Халиля Алапанова

В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевых задач погиб Ильнар Рахмангулов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов.

Прощание с бойцом состоится утром 9 апреля перед зданием Тюндюковского КДК. Его похоронят на кладбище села Аклуши.

Ранее мы сообщали, что в ходе СВО погиб 51-летний офицер Юрий Стяжкин из Чернушинского городского округа. На фронт он ушел осенью прошлого года.

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