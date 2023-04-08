В Перми с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 35 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городской департамент транспорта напомнил о том, что с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 35 рублей.

- Это необходимо для обеспечения работы и развития отрасли. Именно оплата проезда позволяет увеличивать количество рейсов и маршрутов, содержать инфраструктуру и обновлять общественный транспорт, - заявляют в ведомстве.

Ранее представители городской администрации пердложили пермякам активнее пользоваться проездными, отметив, что ими можно оплачивать проезд со значительной скидкой. Сейчас проездными пользуются порядка 40 процентов пассажиров.

- Для горожан, которые пользуются общественным транспортом регулярно, цена одной поездки в среднем составляет 21 рубль, по льготному проездному порядка 12 рублей, - рассказал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

К слову, цены на проездные тоже поднимут. «Безлимит на сутки» будет стоить 132 рубля. За «Безлимит на месяц» придется заплатить 1.785 рублей. «Безлимит на год» подорожает до 13.650 рублей. За проездной «40 поездок на месяц» придется выложить 1.260 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65