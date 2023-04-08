В Перми на ходу загорелась машина скорой помощи

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В субботу, 8 апреля, в Перми во время движения загорелась машина скорой помощи. Фото последствий ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

- "Проезжал мимо, пламя было безумно большое", "Главное, чтобы все были живы", - писали в соцсетях пермяки.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермском украю сообщили, что машина скорой помощи загорелась во время движения на улице Якутской. К счастью, никто не пострадал. Сейчас правоохранители будут выяснять, из-за чего произошел пожар.

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