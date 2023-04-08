Пермский краеведческий музей соберет макет скелета трогонтериевого слона в натуральную величину

Макет будущего трогонтериевого слона будет выглядеть как мамонт. Фото: Музей пермских древностей

В 2010 году в Оханском районе местные рыбаки случайно наткнулись на останки трогонтериевого слона. С обрыва Камы на них выкатилась огромная кость и чуть не покалечила рыболовов. Они позвонили в музей и рассказали о находке.

Ученые сразу поняли – это сенсация! В 2013-м приступили к раскопкам, а в июле 2016 года палеонтологов ждало очередное сенсационное открытие: неподалеку они нашли хорошо сохранившиеся останки второго трогонтериевого слона. Большую часть костных останков удалось извлечь из земли и отправить в Пермь. Пока на обозрение в Музее пермских древностей выставили бивень древнего животного. Он больше трех метров в длину, а его масса более 100 килограммов. Как говорят ученые, хозяин бивня был настоящем гигантом, ростом около 4 метров и возрастом около 50-55 лет - самец в самом расцвете сил.

Как рассказали телекомпании "Рифей" специалисты музея, найденные кости достаточно хрупкие, поэтому было решено сделать их анатомические копии из современных материалов и создать реконструкцию скелета, а подлинные находки показывать отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это настоящий гигант!» В Перми на обозрение выставят огромный бивень древнего слона

При длине более 3 метров он весит полторы тонны (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65