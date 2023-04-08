В Пермском крае скончался пешеход, которого 6 апреля сбил водитель ВАЗа

Фото: ЧП Лысьва/ВКонтакте

Супруга сбитого 6 апреля в Лысьве пешехода сообщала на своей странице в сцоиальных сетях, что ее муж скончался.

- Всю жизнь работал водителем, погиб пешеходом. Андрею было всего 45 лет, человек прожил не самую простую, не самую радостную жизнь, но он был очень добрым. Я благодарна тебе за сына, ты многое во мне изменил, мы обязательно встретимся. Ты везде, ты в сыне, ты в мелочах. Ты в сердцах навсегда, и если я не сойду с ума от боли, я буду помнить тебя всегда. Приходи во снах, - написала супруга погибшего после ДТП мужчины.

По информации из социальных сетей, мужчину сбили 6 апреля на улице Чапаева в Лысьве. По неофициальной инфорамции, он переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель, который устроил ДТП, был нетрезв.

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