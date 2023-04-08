Замминистра АПК Прикамья вернулся из командировки в Северодонецк

Фото: Николай Оберемченко/permkrai.ru
Заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся из командировки в ЛНР, где работал последние полгода.
6 апреля замминистра уже участвовал в заседании региональной конкурсной комиссии при минагро Прикамья. Свою возвращение господин Крестьянников подтвердил «Коммерсанту».
«Вернулся домой живой и здоровый»,— сообщил оон изданию.
Напомним, конце октября 2022 года Юрия Крестьянникова назначили первым замглавы администрации Северодонецка.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65