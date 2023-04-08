Замминистра АПК Прикамья вернулся из командировки в Северодонецк

Фото: Николай Оберемченко/permkrai.ru

Заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся из командировки в ЛНР, где работал последние полгода.

6 апреля замминистра уже участвовал в заседании региональной конкурсной комиссии при минагро Прикамья. Свою возвращение господин Крестьянников подтвердил «Коммерсанту».

«Вернулся домой живой и здоровый»,— сообщил оон изданию.

Напомним, конце октября 2022 года Юрия Крестьянникова назначили первым замглавы администрации Северодонецка.

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