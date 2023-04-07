За первые два месяца почти 3 тысячи семей Прикамья улучшили свои жилищные условия благодаря ипотеке Сбербанка

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В январе-феврале 2023 года Волго-Вятский банк Сбербанка* оформил более 16 тыс. ипотечных кредитов. При этом 28% было оформлено по программм «Господдержка» и «Семейная ипотека». На территории Пермского края улучшить свои жилищные условия смогли почти 3 тыс. семей.

66,5 % объектов недвижимости в ипотеку по Прикамью было оформлено на Домклик. Расширенные возможности сервиса делают его ещё более удобным и востребованным для людей. На текущий момент на площадке сервиса в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка представлено почти 250 тысяч объявлений, где помимо возможности подобрать объект недвижимости для покупки, пользователи могут найти жилье в аренду как на долгий срок, так и для краткосрочной аренды.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Популярность ипотечного кредитования от Сбера растет: с начала года объемы жилищного кредитования превысили аналогичные показатели за январь-февраль 2022 года. Во многом это связано с действием льготных программ кредитования, а также с удобством оформления жилищного кредита онлайн – в среднем 65% объектов недвижимости в ипотеку на территории Волго-Вятского банка Сбербанка было оформлено на Домклик».